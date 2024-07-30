GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira’ya Valencia talip

Galatasaray'da orta saha transferi için arayışlar devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor. Satış listesine koyulan Oliveria'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Sergio Oliveira'ya İspanyol ekibi Valencia talip oldu.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. İlerleyen günlerde affedilen tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon öncesi hazırlık kampında da göze giremedi. Sergio Oliveira geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Portekizli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)