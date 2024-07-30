Göztepe’de Nielsen gidiyor

Yaz döneminde takımla birlikte kampta yer alan tecrübeli futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendirdiği ve ayrılığın en kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.

Stoper bölgesine Koray Günter ve Mirushu'yu dahil eden sarı-kırmızılı yönetimin de 1 yıl daha sözleşmesi süren Nielsen'in bonservisi konusunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Geçen sezon İsveç'in Malmö takımında Göztepe'ye gelen Danimarkalı 18 mücadelede forma giydi. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Nielsen 1 kez de fileleri sarstı.