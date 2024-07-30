Haaland’dan flaş açıklama

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, çok konuşulacak sözler sarf etti. 24 yaşına yeni giren Norveçli forvet, çok fazla maça çıkmaktan şikayetçi… Yoğun maç takvimine değinen ve bunun sağlıklı olmadığını söyleyen Haaland, "Yılda 70 maç oynarken iyi durumda olmak, kaliteyi korumak çok kolay değil. EURO 2024'te oyuncuların ne kadar yorulduğunu hepimiz gördük. Bu durum, onların performanslarını etkiledi.dedi. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 45 maça çıkan Haaland, 38 gol atarken 6 asist yapmıştı.