İstanbul’da zirve zamanı

Siyah-beyazlı ekip, Emirhan Topçu transferinde artık sona geldi... Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Kulübü transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinen oyuncuya, Beşiktaş ile görüşme izni verdi.
İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sol stopere 4 yıllık kontrat sunacağı belirtildi.
GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK
Çocukluk aşkı olan takımın formasını bir an önce giymek için sabırsızlanan başarılı savunmacı ile yapılacak görüşmenin çok kısa sürmesi ve anlaşmanın tamamlanarak hemen açıklanması bekleniyor.
Süper Kupa Finali öncesi takıma
katılması ve antrenmana
çıkması amaçlanan Emirhan'ın,
ilk sınavının 3 Ağustos'ta Galatasaray
derbisi olması planlanıyor. Bir an önce yeni stoper gelmesini bekleyen taraftarlar da heyecanla transfer gelişmelerini takip ediyor.
ONUR BULUT'UN YENİ TAKIMI BAŞAKŞEHİR
Yabancılarını gönderme konusunda hedefinin uzağında seyreden Beşiktaş'ta yerlilere talip çıkıyor. Başakşehir, bir süredir peşinde olduğu Onur Bulut'u kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlı yönetim ile bonservis için büyük ölçüde anlaşan turuncu-lacivertlilerin, tecrübeli sağ bek ile 3 yıllık kontrat yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'a Kayserispor'dan transfer olan Onur, 50 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
JEAN ONANA MÜJDESİ: LECCE KİRALAMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Jean Onana'ya talip çıktı. İtalyan basınına göre; Lecce, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçen yıl F.Bahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Kamerunlu orta saha, devre arası Marsilya'ya kiralanmıştı.