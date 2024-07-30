İstanbul’da zirve zamanı

Siyah-beyazlı ekip, Emirhan Topçu transferinde artık sona geldi... Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü.İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak.Süper Kupa Finali öncesi takımakatılması ve antrenmanaçıkması amaçlanan Emirhan'ın,ilk sınavının 3 Ağustos'ta Galatasarayderbisi olması planlanıyor.Yabancılarını gönderme konusunda hedefinin uzağında seyreden Beşiktaş'ta yerlilere talip çıkıyor. Başakşehir, bir süredir peşinde olduğu Onur Bulut'u kadrosuna katmaya çok yakın.Beşiktaş'a Kayserispor'dan transfer olan Onur, 50 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Jean Onana'ya talip çıktı. İtalyan basınına göre; Lecce, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçen yıl F.Bahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Kamerunlu orta saha, devre arası Marsilya'ya kiralanmıştı.