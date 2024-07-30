Kadıköy’de tur gecesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.Fenerbahçe, Lugano'yu elerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.Lugano ile deplasmandaki Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında hat-trick yaparak 4-3'lük galibiyette en büyük payı olan Edin Dzeko, bugün yine Fenerbahçe'nin silahı olacak. Sezona müthiş başlayan 38'lik yıldıza teknik direktör Mourinho'nun da güveninin tam olduğu öğrenildi. Bu arada Portekizli hocanın kadroda 3 ismi değiştirerek Kent'in yerine Oğuz Aydın'a, Krunic'in yerine İsmail Yüksek'e, Oosterwolde'nin yerine ise Ferdi'ye görev vermesi bekleniyor.