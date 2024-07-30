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Giriş Tarihi: 30.7.2024 10:41

Kylian Mbappe, Caen'i satın alıyor

Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe, ülkesinde futbol kulübü satın almaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, 20 milyon Euro'dan az ödeme yapacak.

Kylian Mbappe, Caen’i satın alıyor

Real Madrid'in bedelsiz kadrosuna kattığı Kylian Mbappe kulüp sahibi olmaya hazırlanıyor. Fransız süperstar, Ligue 2'de yer alan Caen'ın hisselerini alacak. Le Parisien'in haberine göre Mbappe, Caen'ın hisselerinin yüzde 80'inin sahibi olacak. Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi Pierre-Antoine Capton'da kalacak. 25 yaşındaki oyuncu Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı. Forbes'a göre Kylian Mbappe'nin servetinin değeri 180 milyon dolar.

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Kylian Mbappe, Caen'i satın alıyor
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