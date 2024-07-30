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Giriş Tarihi: 30.7.2024

Okay yuvaya döndü!

Trabzonspor, eski yıldızı Okay Yokuşlu’yu yeniden kadrosuna kattı. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ve West Bromwich ile anlaşmaya varan bordo-mavili kulüp, 9. transferini gerçekleştirdi

YUNUS EMRE SEL
Okay yuvaya döndü!
Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, 2018 yılında kulübe 6 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Celta Vigo'ya giden, ardından Getafe ve West Bromwich kulüplerinde de forma giyen Okay Yokuşlu'yu yeniden renklerine bağladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden transfer görüşmeleri kapsamında 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde West Bromwich kampına çağrılmıştı. Kampa gittikten sonra İngiliz kulübüne, Trabzonspor'a transfer olmak istediğini belirten milli oyuncuya, bu talebinin ardından transfer izni verildi. 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan tecrübeli futbolcu, bu gece Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor kampına dahil olacak.

STEFAN SAVİC RÖVANŞTA YOK!
Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynadığı ilk maçın ardından imza atan Stefan Savic, 1 Ağustos'taki rövanşta forma giyemeyecek. UEFA kurallarına göre 19 Temmuz'da bildirilen listede olmadığı için Karadağlı stoper, 3. turu bekleyecek.
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Okay yuvaya döndü!
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