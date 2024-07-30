Okay yuvaya döndü!

Trabzonsporbir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, 2018 yılında kulübe 6 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Celta Vigo'ya giden, ardından Getafe ve West Bromwich kulüplerinde de forma giyen Okay Yokuşlu'yu yeniden renklerine bağladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden transfer görüşmeleri kapsamında 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde West Bromwich kampına çağrılmıştı.milli oyuncuya, bu talebinin ardından transfer izni verildi.tecrübeli futbolcu, bu gece Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor kampına dahil olacak.Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynadığı ilk maçın ardından imza atan Stefan Savic, 1 Ağustos'taki rövanşta forma giyemeyecek. UEFA kurallarına göre 19 Temmuz'da bildirilen listede olmadığı için Karadağlı stoper, 3. turu bekleyecek.