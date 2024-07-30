Son dakika haberi: İtalyan ekibi Oosterwolde için gözünü kararttı! Teklif 18 milyon Euro...

Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldızları da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklif üstüne teklif geliyor.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için resmi teklifte bulundu.

6 MİLYONA ALINDI



İtalyanlar, Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi. İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği öğrenildi. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı geçen yıl Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Transfermarkt değeri 13 milyon Euro olan genç futbolcu geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekti. Geçen sezon istikrarlı bir grafik çizen Oosterwolde, 43 maçta forma giyerken 2 gol attı. Asist üretemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor. Ancak Napoli, 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa yönetim teklifi değerlendirmeye alacak.