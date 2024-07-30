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Giriş Tarihi: 30.7.2024 10:56

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Arnautovic sesleri

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Trabzonspor'un 35 yaşındaki Marko Arnautovic için nabız yokladığını öne sürdü. Avusturyalı yıldızın İnter ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da Arnautovic sesleri

5 takviye daha yapmayı planlayan bordo-mavililerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, forvet bölgesi için Onuachu ve Weghorst ile görüşen Karadeniz devinin Marko Arnautovic'le de temas kurduğunu öne sürdü. Haberde şu ana kadar somut bir teklif gelmediğini ancak son günlerde Sırp asıllı Avusturyalı oyuncu ile temasların başladığı öne sürüldü. Ayrıca yakın zamanda somut bir gelişme olabileceği iddia edildi.

İnter ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 507 maçta 136 gol 72 asist kaydetti. Deneyimli oyuncu, geçen sezon 35 maçta forma şansı bulurken 7 gol 3 asist kaydetti. 1.90 boyundaki futbolcu, forvetin yanı sıra her iki kanatta da oynayabiliyor. (Fotomaç)

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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Arnautovic sesleri
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