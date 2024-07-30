Yabancı hakem hakarettir!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde açıklamalarda bulundu.Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya!Sadece size olan bir hakaret değil, bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti.Ben de sizin gibi sokaktan geliyorum. Zor bir seçim oldu. Olmaz deneni yaptık. Tek istediğimiz şey var; adil ve adaletli olmak.Halil Umut Meler Ankara'da yumruk yedi. Avrupa'da başarısı alkışlandı.Bizde futbolu yönetenler bir hafta birine, bir hafta birine mavi boncuk dağıtıyor. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız.Türk futbolunun ve Türk halkının namusu bize emanet. Ben başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak. Ben bu sözü verirken size güvenerek verdim.Sizin gibi değerli kardeşlerimiz burada dururken yabancı hakemin maliyeti on katı üstündeydi. Elin oğluna verirken var ama kendi evladına verirken yok. Hiçbir kardeşimiz, hiç kimseye muhtaç olmayacak. Hakem zammını yüzde elli değil yüzde 75 olarak güncelledik.İnsanı hata olacak. Onu kabul ediyoruz ama onun dışında farklı bir şey olursa hakem arkadaşı çağırıp soracağım. VAR'daki arkadaşımızın insani hata yapmasını kabul etmiyorum.Ben Trabzonspor formasını, Mecnun başkan da Sivasspor formasını çıkardı. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa. İlla da takdir hakkınız varsa Trabzonspor'dan yana değil Diyarbakırspor'dan yana kullanın diyorum.