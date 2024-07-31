Aslan’da dev bekleyiş

Galatasaray'ın 8 numara transferi, sarı-kırmızılı camianın 1 numaralı gündem maddesi durumunda. Manchester United'dan McTominay ve Zenit'ten Wendel için girişimde bulunan Aslan, yüksek maliyetlere takıldı ve henüz sonuç alamadı.
Talip olduğu orta saha oyuncuları için 25-30 milyon Euro arasında bonservis beklentisi ile karşılaşan yetkililer, bu kritik transferi, 20-21Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off'una yetiştirecek.
MAURO İCARDİ'NİN MAAŞINI GEÇEMEZ
Maaş bütçesinde tavan ücreti 10 milyon Euro kazanan Mauro İcardi olarak belirleyen Galatasaray'ın bonservis limiti ise 20 milyon Euro. Sağ bek takviyesinde Elias Jelert'e 9 milyon Euro yatırımda bulunan yönetim, 8 numara için daha yüksek bedele çıkmaya hazır ve 20 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.
Ancak Wendel konusunda Zenit bu rakama inmediği için anlaşma sağlanamadı ve alternatif arayışlar başladı.
DAVİNSON GERİ DÖNDÜGERİ
Avusturya'da yapılan ikinci kampın dönüşünde iki gün izin verilen Galatasaray dün akşama doğru Florya'da toplandı ve Süper Kupa hazırlıkları başladı. Copa America sonrası izin verilen Davinson Sanchez
de takıma döndü ve Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-kırmızılılar tam kadro oldu.