Aslan’da dev bekleyiş

Galatasaray'ın 8 numara transferi, sarı-kırmızılı camianın 1 numaralı gündem maddesi durumunda.Talip olduğu orta saha oyuncuları için 25-30 milyon Euro arasında bonservis beklentisi ile karşılaşan yetkililer, bu kritik transferi, 20-21Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off'una yetiştirecek.Maaş bütçesinde tavan ücreti 10 milyon Euro kazanan Mauro İcardi olarak belirleyen Galatasaray'ın bonservis limiti ise 20 milyon Euro.Ancak Wendel konusunda Zenit bu rakama inmediği için anlaşma sağlanamadı ve alternatif arayışlar başladı.Avusturya'da yapılan ikinci kampın dönüşünde iki gün izin verilen Galatasaray dün akşama doğru Florya'da toplandı ve Süper Kupa hazırlıkları başladı. Copa America sonrası izin verilende takıma döndü ve Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-kırmızılılar tam kadro oldu.