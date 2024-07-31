BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muhayer Oktay’ın yeni adresi şaşırttı

2019 senesinde Beşiktaş, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay'a başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhayer Oktay'ın kariyerinde bazı önemli anlar ve ilkler yer alıyordu. Beşiktaş formasını ilk defa 23 Ağustos 2019'da giyme fırsatı bulmuştu. Bu durum, Beşiktaş ve Göztepe arasındaki maçta gerçekleşmişti. Karşılaşmanın 84.dakikasında Oğuzhan Özyakup'un oyundan çıkmasıyla Oktay sahaya indi. Türkiye U – 19 milli takımı ile 6 golü bulunuyordu.

YENİ ADRESİ 6. LİG OLDU

Gurbetçi futbolcu Muhayer Oktay, Beşiktaş formasını ilk kez 23 Ağustos 2019'da giyme fırsatı buldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Giresunspor'a kiralanan Muhayer, sezonun tamamlanmasıyla Beşiktaş'a döndü. 2021 yılında da Muhayer Oktay için Beşiktaş lisans çıkarmamıştı. 2017 yılında Türkiye U – 18 milli takımında oynamak üzere çağrıldı. Burada 4 defa sahaya çıkma şansına erişti. Bu takımda bir adet de golü bulunuyor. Sonraki milli takım macerası 2017 – 2018 senelerinde gerçekleşti.

Genç oyuncu, bu sefer U-19 takımına seçildi. Burada tam olarak 14 maça çıktı. Toplam da 6 gol attı. Son milli takımı Türkiye U – 21 takımıydı. Bu takıma 2018 yılında katıldı ve toplam da 10 maça çıktı. Bu takımda oynadığı süre boyunca hiç gol atmadı. 2023 yılından itibaren Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz olan Muhayer Oktay'ın yeni adresi belli oldu. Almanya 6. Lig ekibi SV Hohenlimburg, Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı. (Fanatik)