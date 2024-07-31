Lugano gitti Lille gelsin!

Lugano ile oynanan ilk maçta 3 gol atan Dzeko, dün de boş geçmedi. İsviçre'deki karşılaşmada 38 yaş 128 günlükken 3 kez ağları sarsan Boşnak oyuncu, Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarının forması ile hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olmuştu. Dün de attığı golle takımını ipten alıp beraberliği getirdi.Dzeko maçın ardından En Nesyri ve Cenk Tosun için gelen soruya şu yanıtı verdi: "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var."Sarı-lacivertlilerde ilk yarının en kötü isimlerinden biri olan Krunic'in yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş takıma da dinamizm getirdi. Deneyimli oyuncu, Dzeko'nun golündeki asisti ile alkışları alırken F.Bahçe'deki 24. gol pasını verdi.F.Bahçe'nin İsviçre takımlarına karşı serisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, İsviçre kulüpleri ile oynadığı 8 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken tek yenilgisini ise 2010- 11 sezonunda Young Boys'a karşı yaşamıştı.