Mourinho: İşleri kolay olmayacak

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önceki gün,demişti. Sözlerini hatırlatan Portekizli hoca, "Bugün (dün) istediğimizi elde etmeyi başardık" ifadelerini kullandı. Krunic'e verilen tepkileri tüm takım olarak hissettiklerini de dile getiren 61 yaşındaki çalıştırıcı,dedi. Lille eşleşmesi için ise şunları söyledi: "Lille'i izledim ama çalışmadım. Yarından (bugünden) itibaren çalışacağız.Türk takımlarının kura şansının olması lazım. Ancak Lille için de iyi bir kura olmadı çünkü F.Bahçe de onlar için kolay olmayacak."Mourinho, maça devam edemeyen Fred hakkında, "Ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" diye konuştu.