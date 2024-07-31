Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Giriş Tarihi: 1.8.2024 00:30

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Bu gece oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki eşleşmeler belli oldu.

AA
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonar Ligi'nde 3. tur eşleşmeleri bu akşam oynanan maçların ardından belli oldu. Ligde 2. eleme turunda bugün Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)

Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)

Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

- Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

- Lig yolu

Lille (Fransa) - Fenerbahçe

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

- Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)

Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)

ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA