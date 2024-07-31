Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)
Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)
Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)
Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)
Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)
Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)
Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.
- Eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
- Lig yolu
Lille (Fransa) - Fenerbahçe
Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)
- Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)
Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)
Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)
Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)