Sipay Bodrum FK, Manisa FK’yı rahat geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile karşılaştı.

Maça ilk yarısına atak futbolla başlayan Sipay Bodrum FK, 7. ve 29. dakikalarda Kenan Özer, 34. dakika ise Gökdeniz Bayraktar'ın golleriyle ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında ise Manisa FK, aradığı golü 48. dakikada Efe Taylan Altunkara'yla buldu.

Maçın kalan bölümünde her iki takımda yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle son buldu. Sipay Bodrum FK, yarın sabah yapacağı antrenman sonrası Topuk Yaylası kampını tamamlayacak.