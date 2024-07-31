SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ta gözler ayrılacak isimlerde! Rebic ve Hasic’ten sonra 3 yıldız daha…

Yeni sezon için kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile yabancı futbolcu takviyeleri yapan Beşiktaş'ta sadece Valentin Rosier ayrılığı gerçekleşmiş, dolayısıyla sayı 19'a çıkınca yönetim de "Transfere es verdik" ifadelerini kullanmıştı. Siyahbeyazlılarda haftalardır beklenen ayrılık haberlerinden ilki dün geldi. Kartal, geçen yaz kadrosuna kattığı Ante Rebic ve kiralıktan dönen Ajdin Hasic ile sözleşme feshi konusunda anlaştı.

PARASINI ALDI VE GİTMEYİ KABUL ETTİ!

Rebic, "Alacaklarımı bırakmam" diyerek işi yokuşa sürüyordu. Yönetim de kendilerine hiçbir şekilde yardımcı olmayan Hırvat futbolcuyla görüşerek bu sezonki 2.5 milyon Euro'luk alacaklarına karşılık sözleşmesini bitirdi. Hasic ise Giovanni van Bronckhorst'un kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremedi. 2 milyon 475 bin Euro kazanan 22 yaşındaki Boşnak futbolcuyla da yollar ayrıldı. Artık Beşiktaş'ın 17 yabancısı kalırken Amartey, Montero ve Chamberlain yolların ayrılması beklenen sıradaki oyuncular.



EMİRHAN BUGÜN İMZALIYOR

Siyah-beyazlılar, uzun süredir uğraş verdikleri Emirhan Topçu transferinde mutlu sona ulaştı. Çaykur Rizespor'un Slovenya kampını tamamlamasının ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile masaya oturan 23 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandı. Yönetim, ardından Karadeniz kulübüyle temasa geçerek 3.3 milyon Euro'ya el sıkıştı. Taraftarın da merakla sonucunu beklediği transfer bugün resmen duyurulacak. Başarılı oyuncunun, imzayı atar atmaz takıma katılması ve cumartesi günü Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde kadroya alınması hedefleniyor.



17'LİK HEKİMOĞLU İŞBAŞINDA

Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar; Mert Günok, Onur Bulut, Necip, Tayyip Talha, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih Uçan, Muçi, Can Keleş, Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı. Kartal'ı zafere uçuran golleri Muleka ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu attı. Hekimoğlu 20 Temmuz'daki 5-1 kazanılan Grazer AK karşılaşmasında da 2 gol kaydetmişti.