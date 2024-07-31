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Giriş Tarihi: 31.7.2024 11:01 Son Güncelleme: 31.7.2024 11:26

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'ya müjde geldi! Orta saha için yıldız isim...

Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya müjdeli haber geldi. Sander Berge için İngiliz basını anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’ya müjde geldi! Orta saha için yıldız isim...

Orta saha transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de hedef; Burnley'nin yıldızı Sander Berge... Jose Mourinho'nun oyuncuyu çok istediği vurgulanan haberde; "Süper Lig ekibi, orta saha oyuncusu için anlaşmaya varmaya yakın" ifadelerine yer verildi.

Eski İngiliz futbolcu Carlton Palmer da Berge'nin takımda kalmayacağını ve Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi. Palmer, yaptığı açıklamada; "O geçen sezon en iyi oyuncusuydu, gidişi Burnley'yi etkiler" dedi.

Geçen sezon S.United'dan transfer edilen Berge, 40 resmi maçta forma giymiş ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'ya müjde geldi! Orta saha için yıldız isim...
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