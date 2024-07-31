SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’ya müjde geldi! Orta saha için yıldız isim...

Orta saha transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de hedef; Burnley'nin yıldızı Sander Berge... Jose Mourinho'nun oyuncuyu çok istediği vurgulanan haberde; "Süper Lig ekibi, orta saha oyuncusu için anlaşmaya varmaya yakın" ifadelerine yer verildi.

Eski İngiliz futbolcu Carlton Palmer da Berge'nin takımda kalmayacağını ve Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi. Palmer, yaptığı açıklamada; "O geçen sezon en iyi oyuncusuydu, gidişi Burnley'yi etkiler" dedi.

Geçen sezon S.United'dan transfer edilen Berge, 40 resmi maçta forma giymiş ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.