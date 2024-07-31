Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshediliyor
Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:54 Son Güncelleme: 31.7.2024 11:26

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı. Yıldız oyuncuya istenen teklif gelmemesi halinde sözleşmesi feshedilecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sergio Oliveira’nın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

Portekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshediliyor
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