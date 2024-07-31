Son dakika haberi: Galatasaray’da Jelert gerçeği

Son dakika haberi: Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Elias Jelert, ilk temasın 3 hafta önce gerçekleştiğini söylese de transferin mazisinin daha eskiye dayandığı ortaya çıktı.

1.5 YIL ÖNCE TAKİP LİSTESİNE EKLENDİ



Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 1.5 yıl önce takip listesine ekledi. Scout ekibinin raporladığı Jelert'le geçtiğimiz yaz döneminde Feyenoord, Ajax, Frankfurt ve Burnley yakından ilgilendi.

DEVRE ARASI OLMADI



Sacha Boey'in satışı sonrası sağ bekin ismi gündeme geldi. Devre arası bu operasyon gerçekleşmeyince geçtiğimiz haftalarda Kopenhag'la temasa geçildi.

İLK ETAPTA ANLAŞMA OLMADI



Jelert, Galatasaray'ın ilgisini duyunca teklifi hemen kabul etse de iki kulüp ilk etapta anlaşamadı.

MUTLU SONLA BİTTİ

Sarı-kırmızılılar, Rennes'ten Guela Doue'ye yönelince hem Jelert hem de Kopenhag görüşmelerin sona erdiğini düşündü. Fakat daha sonra taraflar bir kez daha masaya oturdu ve anlaşma sağlanınca 1.5 yıllık takip mutlu sonla bitmiş oldu.