TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve FIFA Başkanı Infantino arasında kritik görüşme: “Türkiye lider olacak”

Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağan seçimde başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ilk yurt dışı seyahatini Paris'e yaptı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino'nun, Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, "Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerekiyor. Türkiye bizim için çok önemli. Bunun için de FIFA ve TFF iş birliği son derece kritik" dediği ifade edildi.



GÜVEN ORTAMI SAĞLANACAK

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ayrıca ülkemizde, bölgemizde ve dünyada futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde adil, adaletli olarak ve güven ortamını sağlayarak, ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.