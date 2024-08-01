FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’nun favorisi Sander Berge

Transferde orta saha takviyesi için çalışan Fenerbahçe'de Sander Berge'nin öne çıkmasında Jose Mourinho'nun etkisi büyük oldu. Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı dönemde de Norveçli orta sahayı yakından tanıyor ve transfer etmek istiyordu. O dönem İngiltere'de The Star ve FootballFanCast sitelerinde yer alan haberlerde, Mourinho'nun Berge'yi Marouane Fellaini gibi kullanabileceği, benzer özellikler taşıdıkları vurgulanıyordu.

Ünlü çalıştırıcının, 26 yaşındaki Berge için hazırladığı raporunda; oyuncunun oyunu iyi okuması, isabetli pas başarısı, rakip atakları kesmedeki zamanlaması, topla ileri çıkışları, oyunu yönlendirme kabiliyeti ve hava toplarına hakim olmasına dikkat çekiliyordu. Ayrıca Sander Berge'nin fiziksel özelliğiyle adeta bir stoper kadar güçlü olduğuna vurgu yapılmıştı. Mourinho'nun Berge'nin hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda etkili olmasını beğendiği dile getiriliyor.

FELLAINI TARZI

Orta sahada Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden Sander Berge, oyuncu profili olarak Maroune Fellaini'ye benzetiliyor. Belçika Milli Takımı, Everton ve Manchester United'da başarılı maçlar çıkararak adından söz ettiren Fellaini'nin hem mevkii hem de tarz olarak Berge'ye yakın olduğu vurgulanıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Kariyeri boyunca az maç kaçıran bir profilde olan Sander Berge, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2016-17'de Belçika'nın Genk kulübünde 113 resmi maça çıkıp 6 gol 4 asist yapan Berge, daha sonra Ada'da 3 sezon forma giydiği Sheffield United'da 109 maçta oynadı, 15 gol atıp 12 asist yaptı. Ülkesi Norveç'te Valeranga'da 43 maçta yer alan 26 yaşındaki yıldız, son olarak Burnley'de de 40 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)