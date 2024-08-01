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Giriş Tarihi: 1.8.2024 11:09

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samet Akaydin'e Bodrum FK kancası

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydin'e Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samet Akaydin’e Bodrum FK kancası

Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'nun 3-4 alternatifli kadroya sıcak bakmaması sonrası, takımdan gönderilecek isimler tek tek ortaya çıkıyor. Geçen sezonun ortasında Fatih Terim'in teknik patronluğunu yürüttüğü Panathinaikos takımına kiralanan, ardından EURO 2024'te ilk 8'e kalan Türk Milli Takımı'nda başarılı maçlar çıkaran Samet Akaydın için Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor devreye girdi. Ege temsilcisinin yönetimi, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
30 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta tüm kulvarlarda toplamda 15 maça çıktı. Samet Akaydin, söz konusu 15 karşılaşmada 1 asist yaptı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. (Fanatik)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Samet Akaydin'e Bodrum FK kancası
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