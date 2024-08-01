GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da jokerler sahne alacak

Salı akşamı Süper Kupa için startını veren Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2-0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek. Geçen sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde sahne alma ihtimali oldukça yüksek olan isimler.

ZAHA VE ZİYECH TAMAMLAYICI

Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan savunmanın sağında başlayacak. Orta saha takviyesi hâlâ sonuçlanmadı ve Torreira'nın partneri Berkan olacak. Avusturya kampı boyunca takımla çalışan ve hazırlık maçlarında sürekli oynayan Zaha ve Ziyech, hücumda Mertens ile İcardi'yi tamamlayan isimler olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi