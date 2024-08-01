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Giriş Tarihi: 1.8.2024 16:44

Gaziantep FK, Düzce kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Topuk Yaylası kampını tamamladı.

AA
Gaziantep FK, Düzce kampını tamamladı

Gaziantep temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda dün oynanan Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Bu arada yeni transferler Kenan Kodro, Stephen Bitok ile Enric Saborit, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 3 günlük iznin ardından ligin ilk haftasında oynayacağı Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarına 5 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep'te başlayacak.

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Gaziantep FK, Düzce kampını tamamladı
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