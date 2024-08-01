Hatayspor, Burak Yılmaz ile sözleşme yeniledi

2022 yılında Samsunspor'dan transfer olduğu Hatayspor'da 3 yıllık sözleşmesinin son yılına giren Burak Yılmaz ile 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalandı. İmza törenine Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

İmza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Burak Yılmaz, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak'ın katıldığı imza töreniyle, kendisini 1+1 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz'a yeniden hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.