İşte Süper Lig’in yeni kupa ve logosu

Süper Lig'de 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu yenilikleri açıkladı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'in logosu ve kupası değişti.Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı da son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Ulusal ve uluslararası deneyimi olan kurumlarla birlikte, Süper Lig kulüplerinin başkan, yönetici, pazarlama departmanları, yayıncı kuruluşlar, sponsorlar ve futbolun tüm paydaşlarıyla yapılan çalışmalar neticesinde,yeni Trendyol Süper Lig logosunun hayata geçirildiği bildirildi. Tasarımı değişen yeni kupada ise bu sezon ligde yer alan bütün takımların isimleri yer alacak.Süper Lig'in yeni sloganı ise "Futbol Aşkına" oldu. Bu slogan, sahada gösterilen mücadeleyi, tribünlerde yaşanan coşkuyu ve her futbolseverin yüreğinde taşıdığı sevgiyi ifade ediyor.