SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zenit’ten şok karar! 60 milyon Euro istediler

Rsport.ria'da yer alan habere göre Zenit Kulübü, Wendel transferi için Galatasaray'dan 60 milyon Euro bonservis ücreti talep etti.

Zenit'in, Galatasaray'ın Wendel'i kadrosuna katmak için yaptığı son teklifleri reddettiği aktarıldı.

Rus ekibinin ancak Malcom'un transferinde olduğu gibi benzer bir teklif olması durumunda Brezilyalı oyuncuyu gönderme kararı alacağı kaydedildi.

Zenit'in yönetim kurulu başkanı Alexander Medvedev daha önce yaptığı açıklamada, Zenit'in Malcom'u 60 milyon Euro karşılığında Al-Hilal'e sattığını söylemişti.

Bu doğrultuda Wendel'in satışının ancak Malcom'un transferi gibi bir teklif gelmesi durumunda mümkün olacağı ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray'ın, Wendel için Zenit'e 22 milyon Euro teklif ettiği de haberde yer aldı. (Fotomaç)