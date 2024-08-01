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Giriş Tarihi: 1.8.2024 19:14 Son Güncelleme: 1.8.2024 19:21

Trabzonspor'un Ruzomberok 11'i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yöneteceği karşılaşmada Fırtına'ya beraberlik de yetecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor’un Ruzomberok 11’i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yöneteceği karşılaşmada Fırtına'ya beraberlik de yetecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Ozan, Cihan, Trézéguet, Višća, Drăguș

Ruzomberok:

BERABERLİK DE YETİYOR

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Fırtına'nın 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ruzomberok maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor'un Ruzomberok 11'i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi
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