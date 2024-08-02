Formaları çıkardık, her tarafımız kırmızı-beyaz

ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. Törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada, "Türk futbolunun adil, adaletli, tarafsız ve herkese eşit mesafede hizmet edilmeye ihtiyacı var.Saha dışında kazanma arzusunda olanlar, geçmişimize baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler. Geçmişte yaşadıklarımızı bir tarafı bıraktık, formalarımızı çıkardık. Her tarafımız kırmızı-beyaz. Türk futbolunun marka değeri inebileceği yere kadar indi. Sorunları tespit edip kalıcı uygulamaları hep beraber belirleyerek futbolumuzun değerini hak ettiği seviyeye çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İmza töreninin ardından Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla Kulüpler Birliği toplantı gerçekleştirdi.Paris'te İbrahim Hacıosmanolu ile FIFA Başkanı Gianni Infatino arasında gerçekleştirilen görüşmenin detayları belli oldu. Hacıosmanoğlu konuyla ilgili" Infantino, Türkiye'nin lider ülke olduğunu söyledi. Ben de ona espri yaptım. Napolyon'un 'Eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu' sözünü hatırlattım. En kısa zamanda İstanbul'da FIFA'nın temsilciliğini açacağız" değerlendirmesinde bulundu.