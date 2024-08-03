10 maddede Florya ve Ümraniye

10 MADDEDE FLORYA



MEHMET ÖZCAN

Avusturya kampından pazar günü dönen Galatasaray, salı akşamı Florya'da toplandı ve Süper Kupa hazırlıklarına başladı.

1- OKAN Buruk, Parma ile oynanan son hazırlık maçında Beşiktaş derbisinin provasını yaptı.

2- GEÇEN sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu hafta boyunca as takımla çalıştı.

3- İYİ bir hazırlık kampı geçiren Zaha ve Ziyech ilk 11'de düşünülüyor.

4- BÜYÜK maçların büyük golcüsü İcardi, Süper Kupa'da Aslan'ın en önemli kozu. Fazla kilolarını veren ve fit duruma gelen Arjantinli yıldız, dev maça ileri uçta başlayacak, Batshuayi ikinci yarıda şans bulacak.

5- BATSHUAYI dışında takıma geç katılan Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu kulübeden hamle oyuncuları olacak.

6- FİNALDE takımına güvenen Okan Buruk, antrenmanlarda özel penaltı çalışması yaptırmadı.

7- YENİ transfer Jelert ağrıları nedeniyle bireysel çalıştı ve derbi planları Danimarkalı sağ beke göre yapılmadı.

8- COPA America sonrası izin verilen Davinson Sanchez, perşembe günü takıma döndü ve sarı-kırmızılılar tam kadro oldu.

9- FUTBOL şubesinin yeni sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay Tesisleri'ndeki çoğu antrenmanı takip edip teknik heyet ve oyunculara moral verdi.

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10 MADDEDE ÜMRANİYE



OGÜN ŞAHİNOĞLU

Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, Türkiye kariyerine kupa ile başlamak ve 7. kez bu sevinci yaşamak istiyor.

1- SİYAH-beyazlılar sezonu 1 Temmuz'da İstanbul'da açtıktan sonra 10-20 Temmuz arasında Slovenya'da çalıştı. Ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanlarına devam etti.

2- BEŞİKTAŞ, 6 hazırlık maçından 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu.

3- RAFA Silva form tuttu ve maharetlerini hazırlık maçlarında da sergilerken Immobile ile uyumlu görüntü verdi.

4- PAULISTA iyi bir süreç geçirdi ancak Colley'nin performansı ve uyumu tam anlamıyla Paulista'ya eşlik etmekten uzaktı.

5- VAN Bronckhorst, takımdan hızlı ve tempolu bir oyun istiyor. Oyunu pas ile hızlandırarak topu kısa ve seri kullanmayı amaçlıyor.

6- HOLLANDALI hocanın planlarında bir bek hücuma dahil olurken, diğeri ise savunmayı üçleyen oyuncuyu konumuna çekiliyor. Masuaku'yu hücumda, Svensson'u ise savunmada bu şekilde değerlendiriyor.

7- BEŞİKTAŞ'IN geriden oyun kurarken sorumluluğu en yüksek ismi Musrati.

Libyalı orta saha takımı geriden yönlendiren isimken, top hücuma geçiş yaptığında orkestra şefi Rafa Silva oluyor.

8- SEMİH Kılıçsoy, iç forvet gibi kullanılıyor. Giovanni van Bronckhorst, Rashica'nın çizgiye, Semih'in de Immobile'ye yakın olmasını istiyor.

9- SİYAH-beyazlılar, rakibi orta sahadan hızlı geçişle hazırlıksız ve savunmayı oturtamadan yakalamak istiyor. Bu nedenle merkez üçlüsü Gedson, Musrati ve Rafa Silva'nın oyunun kaderini belirleyeceği düşünülüyor.