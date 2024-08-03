Atv ve A Spor’da futbol şöleni

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken, Türk futbolunun iki devi tüm kozlarını bugün Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ortaya koyacak.20.45'i gösterdiğinde son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş arasındaki büyük kapışma ATV ekranlarında olacak.sezonunbuluşmasını ekranları başında canlı ve şifresiz olarak izleyecek. Gün boyu canlı yayınlar kesintisiz sürecek.Ümraniye ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan canlı bağlantılarla tüm detaylar gün boyu A Spor'dan canlı olarak izleyicilerle buluşacak.yorumcuları hem stüdyodan hem de stattan özel yayınlarla karşılaşmaya dair görüşlerini futbolseverlerle paylaşacak.