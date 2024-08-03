Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atv ve A Spor’da futbol şöleni
Giriş Tarihi: 3.8.2024

Atv ve A Spor’da futbol şöleni

Atv ve A Spor’da futbol şöleni
TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken, Türk futbolunun iki devi tüm kozlarını bugün Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ortaya koyacak.
SAATLER 20.45'i gösterdiğinde son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş arasındaki büyük kapışma ATV ekranlarında olacak.
FUTBOLSEVERLER sezonun 'Süper' buluşmasını ekranları başında canlı ve şifresiz olarak izleyecek. Gün boyu canlı yayınlar kesintisiz sürecek.
FLORYA, Ümraniye ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan canlı bağlantılarla tüm detaylar gün boyu A Spor'dan canlı olarak izleyicilerle buluşacak.
A SPOR yorumcuları hem stüdyodan hem de stattan özel yayınlarla karşılaşmaya dair görüşlerini futbolseverlerle paylaşacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Atv ve A Spor’da futbol şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA