Göztepe, hazırlık maçında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti

Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye açık oynanan müsabakaya ev sahibi ekip Ekrem - Nazım, Koray, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Solet, Yalçın, Kubilay, Romulo ilk 11'iyle çıktı.
Konuk takım Kayserispor ise Bilal - Ramazan, Attamah, Arif, Gökhan, Baran Ali, Mehmet Eray, Cardoso, Mane, Boa Morte, Bahoken ilk 11'iyle sahada yer aldı. İzmir temsilcisi 8 ve 63'üncü dakikada Romulo'nun bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamadı.