Süper açılış!

YENİLEN SENEYİ KAYBETMEZ!

G.Saray'ın hocası Okan Buruk, her iki takımın da buraya hak ederek geldiğini vurguladı. Buruk, şu ifadeleri kullandı: "En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Rakibimizin yaptığı transferler çok iyi. Geçen seneki gibi bu sene de Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Daha sezonun başındayız. Hem biz hem de Beşiktaş tam hazır değil. Çok yüksek performans beklemek doğru olmaz. Kaliteler konuşacak. Kaybeden seneyi kaybetmeyecek veya kazanan bu seneyi kazanmayacak."



YENİ BAŞKAN VAR, POLEMİKLER BİTMELİ

"İstediğiniz kadar şampiyon olun, büyük takımlarda teknik adamlar her zaman streslidir. Büyük takımlarda hep baskı olur. Galatasaray'da çok daha fazladır. Bu bizi dinamik tutuyor ve işimize odaklanmamızı sağlıyor. Süper Kupa artık İspanya modeli gibi olacak. Oyuncuların daha hazır olduğu bir dönemde maçlar yapılabilir. O yüzden sorun yaşanacağını düşünmüyorum. VAR hakeminin yabancı veya Türk olmasıyla ilgilenmiyoruz. Sadece saha içine bakıyoruz. Yeni bir federasyon başkanı seçildi. Artık polemiklerin bitmesi gerekiyor. Umarım sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olur."









SAHAYA YÜZDE YÜZ HAZIR ÇIKACAĞIZ

Necip Uysal, Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini ve sahaya yüzde yüz hazır bir şekilde çıkacaklarını söyledi. Taraftardan Trabzonspor maçındaki gibi destek beklediklerini dile getiren kaptan, yeni transferler ile ilgili soruya ise "Gelen isimlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlayarak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

***

RAKİBE SAYGILIYIZ AMA KAZANACAĞIZ

Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'la harika bir müsabaka oynayacaklarını dile getirdi. Takım olarak kazanacak motivasyona sahip olduklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Büyük bir maça çıkacağız. Güzel bir final olacak. İki takım da buraya hak ederek geldi. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak taraftarımızın da desteği ile kupayı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. 20'den fazla kupam var ancak hâlâ kazanmak istiyorum. Taraftara vermek istediğimiz bir şeyler var."



4 TAKIMLI FORMATA MANTIKLI BAKIYORUM

"90 dakika, uzatmalar ve penaltılar… Her şeye hazırız. Dört takımla yabancı ülkelerde gerçekleştirilen Süper Kupa formatına mantıklı bakıyorum. Sezon içerisinde oynatılırsa daha iyi olur. İtalya ve İspanya'da var olan bir uygulama. Oyuncu ve teknik direktörlük kariyerimde çok fazla derbiye çıktım. Kazanırsak ya da kaybedersek beraberinde gelen duyguları yaşayacağız. Bu karşılaşmadan sonra sezonun ilk maçına hazır olmamız gerekiyor. Başkan ve yöneticilerin tesislere gelip, bize şans ve başarı dilemeleri kulübün birlikteliği için önemliydi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz."



VAN BRONCKHORST'TAN YILIN GOLÜNÜ YEDİM

G.SARAY'IN kaptanı Fernando Muslera, çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirtirken kendileri için Beşiktaş maçlarının bir klasik olduğunu dile getirdi. 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven, "Buradan alacağımız bir galibiyet sonraki maçları etkileyecektir. Olimpiyat'ta harika bir atmosfer olacağını düşünüyorum" dedi. Muslera, Van Bronckhorst'un kendisine 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla attığı golle ilgili ise "Yılın en iyi golüydü. Söylenecek bir şey yok. Çok iyi bir goldü" açıklamasında bulundu.