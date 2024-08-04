SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun Lille planı hazır!

Lugano eşlemesini geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de yeni hedef Lille… Salı günü Fransız ekibi ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Morinho, ilk maçta avantajlı skoru almayı hedefliyor. Yeni transferler Saint-Maximin ve En-Nesyri'yi maç kadrosuna almayı düşünen Portekizli hoca, iki oyuncusuna da süre vermeyi planlıyor. Maximin'in 11'de yer alma ihtimali yüksekken, En-Nesyri'nin ise ikinci yarıda görev bulması bekleniyor.

DUSAN TADİC'E HOCASINDAN ÖZEL GÖREV

Oynadığı hazırlık maçları üzerinden rakibine detaylı çalışarak artı ve eksi yönlerini çıkaran Mourinho, orta sahada sakatlığı olan Fred'in yokluğunda daha farklı bir anlayışla oynayacak. Brezilyalı yıldızın yerine İsmail Yüksek'in forma alması beklenirken sarı-lacivertliler, birçok atağı Dusan Tadic'in merkeze kaymasıyla orta alandan gerçekleştirecek. Son iki maçta performansıyla alkış alan ve hücumda takımını çok iyi yönlendiren Sırp oyuncu, takımın en önemli kozlarından olacak. Lugano'ya toplamda 4 gol atan Edin Dzeko da yine ileride bitirici isim olarak sahada yerini alacak.