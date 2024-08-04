SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sofyan Amrabat transferinde fark azalıyor! Kanarya mutlu sona yakın...

SABAH Spor'un dün manşetten duyurduğu Sofyan Amrabat-Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Orta saha için bir numaralı gündem maddesi olan Faslı futbolcu için sarı-lacivertliler, Fiorentina'ya 10 milyon Euro bonservis teklif etmişti.

İtalyan ekibinin bu rakamı az bulduğu ve 15 milyon Euro'nun altına oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı kaydedildi. İki kulüp arasında pazarlıkların sıkı şekilde devam ettiği ve Fenerbahçe cephesinin azalan farkta orta noktayı bularak transferi bir an önce bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncunun da 5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği kaydedildi.