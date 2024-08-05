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Giriş Tarihi: 5.8.2024 16:04

Ali Beyazlı: Camia olarak Rapid Wien turunu geçeceğimize olan inancımız tam

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Ali Beyazlı, camia olarak Rapid Wien turunu geçeceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

İHA
Ali Beyazlı: Camia olarak Rapid Wien turunu geçeceğimize olan inancımız tam

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı.

Kura çekimine katılan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, yaptığı açıklamada, "Camia olarak Rapid Wien turunu geçeceğimize olan inancımız tam. Taraftarlarımızın da desteği ile stadyumun tamamının dolmasını bekliyoruz. Bu tur sonrası Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'da başarı ile temsil etmek" ifadelerini kullandı.

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Ali Beyazlı: Camia olarak Rapid Wien turunu geçeceğimize olan inancımız tam
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