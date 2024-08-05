Avrupa’da kalıcıyız!

Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da, İstanbul'da Sütlüce Sahili'nde bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı. Doğan burada yaptığı konuşmada Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynayacakları maça da değinirken, "Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bir şekilde Trabzonspor, hak ettiği yerde olmak zorunda. UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum. Takımın yavaş yavaş hazır olmaya başladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı..9 transfer yaptıklarını da hatırlatırken "Yaklaşık 4-5 transfer daha olacakmış gibi duruyor. Eksiklerimizin farkındayız. Son aşamadayız, önümüzdeki hafta içinde büyük çoğunluğunu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.