Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın yeni sol bek adayı: Borna Sosa
Giriş Tarihi: 5.8.2024 11:12

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın yeni sol bek adayı: Borna Sosa

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda Ajax'ta forma giyen Borna Sosa'yı transfer gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni sol bek adayı: Borna Sosa

Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.

Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa, 2018-2019 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza attı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 21 maçta oynayan tecrübeli sol bek, 1 gol sevinci yaşadı. Transfermarkette tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın yeni sol bek adayı: Borna Sosa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA