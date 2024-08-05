Beşiktaş’ta galibiyet primi!

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürürken oyuncularla ikinci başkan Hüseyin Yücel arasında yaşanan prim diyaloğu oldukça espriliydi.

Karşılaşma öncesi soyunma odasına giden Yücel, takıma yönelik konuşmasında "İki saat sonra burada mutlu bir şekilde görüşelim. Sizler bizi, taraftarı ve camiayı mutlu edeceksiniz; biz de sizi. Gerekeni fazlasıyla yapacağız" ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel müsabakanın ardından bir kez daha soluğu soyunma odasında aldı.

BİZE ÇOK RAHAT BİR MÜSABAKA İZLETTİNİZ

Galatasaray karşısında çok üstün oynadıklarını ve hak edilmiş bir sonuç elde ettiklerini belirten Yücel, "Bize çok rahat bir maç izlettiniz. Bu rahat galibiyetten dolayı her gol için 100 bin dolar prim teklif ediyoruz" dedi. Futbolcular ise Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra açıklanan primi hatırlatıp, "O maç daha zor diye mi 1 milyon dolar aldık?" şeklinde esprili bir karşılık verdi. Bunun üzerine yönetim, primi gol başına 200 bin dolar olmak üzere 1 milyon dolara çıkardı.

BAŞKAN, YÜCEL'E 'DUR' DEMİYOR!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray karşısında elde edilen zafere atıfta bulunarak "Böyle bir başlangıcı hayal bile edemezdik" dedi. Uçar transfer konusunda ise şunları söyledi: "Transferde ikinci başkanımız Hüseyin Yücel var. Başkanımız Hasan Arat da ona 'Dur' demiyor. Takıma takviyeler devam edecek. Takımdan gidecekler de olacak. Gidecek ve geleceklerde bütün karar Giovanni van Bronckhorst'un. O ne isterse öyle olacak."

