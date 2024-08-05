Fenerbahçe’den Lille maçına gelecek taraftarlara uyarı mesajı

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Fenerbahçe'mizin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi LOSC Lille ile deplasmanda karşılaşacağı maçta, takımımızı tribünden destekleyecek taraftarlarımızın, kurallar çerçevesinde dikkatli davranmaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın, maç günü ve maçtan sonra gece saat 02.00'ye kadar girmesi yasak olan yollar ile stat ve çevresinde meşale ve vb. tehlike arz eden malzemelerin kullanılması halinde 30 bin Euro idari para cezası verilmesi ve toplanma noktasında polis eskortu ile otobüslerle stada götürülecekleri belirtilmiştir.

6 Ağustos Salı günü saat 12.00'den 7 Ağustos Çarşamba günü saat 02.00'ye kadar, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları biletsiz veya maça girişe imkan tanıyan bir belge sahibi olmadan Hainaut Stadyumu ile aşağıda belirtilen sınırlarla belirlenen çevre içine giremez, bu alanlarda araç kullanamaz ve park edemez.

Havai fişekler veya yanıcı maddeler ve mermi olarak kullanılabilecek veya ceza kanununun 132-75. maddeleri anlamında silah teşkil edebilecek herhangi bir nesne bulundurulması yasaktır.



Famars Üniversitesi Park alanında toplanılarak Parc-relais Famars Universite -Avenue Emilie Loubat a Famars (veya güvenlik güçlerinin belirleyeceği farklı bir açık alandan) özel olarak kiralanan servis otobüsleri ile toplu olarak Hainaut Stadyumu'na geçilecektir. Toplanma saati 6 Ağustos Salı günü yerel saat ile 16.30'dur.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları dolayısıyla güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılmasını da göz önüne alarak; maç önü, maç sırası ve sonunda güvenlik ve disiplin kurallarına dikkatle uymaları, kurallara aykırı eylemlerden uzak durmalarını ve kulübümüzün ceza alması durumunda, bir sonraki turun son iki Avrupa maçında olduğu gibi seyircisiz oynanacağını hassasiyetle hatırlatıyoruz" denildi.

