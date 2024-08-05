GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Jelert seferberliği

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından Galatasaray'da gözler Süper Lig'de oynanacak Hatayspor mücadelesine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da en merak edilen konuların başında Elias Jelert'in durumu geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey sonrasında devre arasında Serge Aurier'i kadrosuna katmıştı.

Ancak Aurier'den beklenen verim alınamazken, yaz transfer döneminde genç ve gelecek vadeden bir sağ bekin alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim Cim Bom, 25 Temmuz'da Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i, 9 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. 21 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sebebiyle Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında sahada yoktu. Dünkü idmanda da takımla değil bireysel olarak çalışan genç oyuncu, taktik idmanda da yer almadı.

YETİŞME İHTİMALİ VAR

Bu gelişmelerin üzerine Jelert'in, ligin ilk haftasında oynanacak Hatayspor maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildiği öğrenildi. Danimarkalı'nın da formayı giymeyi çok istediği belirtilirken, genç oyuncunun 9 Ağustos'a kadar yetişme ihtimalinin olduğu bildirildi. (Fanatik)