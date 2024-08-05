GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk istifa, Fatih Terim göreve

Transferde geç kalındığı gerekçesiyle sertçe eleştiriler alan Galatasaray, sezona da şok bir derbi hezimetiyle başladı. Aslan, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0'lık skorla kaybetti. Sarı-Kırmızılı ekip ile çifte şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un takımı mental açıdan hiç iyi hazırlamadığı ve takımın rehavet içinde olduğu yorumları dikkati çekti.

5-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada 51 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi gerektiğini savunan bazı futbolseverlerin olduğu görüldü. Ancak; bu eleştiri ve paylaşımların, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesini isteyen sosyal medya hesapları tarafından organize edildiği öğrenildi. Haziran'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme uzatan Okan Buruk, bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacak. Ayrıca göreve devam etmesi halinde ise bu tutar güncellenecek. (Takvim)

