Rakibe saygı gösterelim

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından müthiş coşku vardı. Tek tek tribünleri dolaşan futbolcular, taraftarla bütünleşti ve Süper Kupa'nın sevincini yaşadı. Bu anlar foto muhabirleri tarafından ölümsüzleştirilmek istenirken Giovanni van Bronckhorst ve futbolculara, "5-0'lık tabela önünde fotoğraf çekelim"
teklifinde bulunuldu ancak kimse kabul etmedi. Beşiktaşlı oyuncular, Galatasaraylı meslektaşlarının yaşadığı üzüntüyü görürken "Aynı durumda biz de olabilirdik. Sevincimizi rakip takımdaki arkadaşlarımızı kırmadan yaşayalım" diyerek tabela pozu teklifi geri çevrildi. Aynı şekilde Giovanni van Bronckhorst da "Rakibimize saygı göstermeliyiz. Buna gerek yok"
diyerek 5-0'ın önünde poz vermek istemedi.