SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İşte Kanarya’nın hedefindeki yıldızlar

İşte Fenerbahçe'nin orta saha transferinde yaşanan tüm gelişmeler ve listedeki isimler...

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da görüşmelerde bulunduğu Sofyan Amrabat ile ilgileniyordu. Ancak Fenerbahçe'ye bu transferde kötü haber geldi. Fiorentina'nın Amrabat'ı satmayacağı öğrenildi.

İLKAY LİSTE BAŞI

İspanyol medyasından İlkay Gündoğan ile ilgili flaş iddialar geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Mourinho, orta saha için yönetimden gurbetçi yıldızı istedi.

Haberde, İlkay'ın Barcelona'da mutsuz olduğu, Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilendiği ancak resmi girişimde bulunmadığı kaydedildi.

GORETZKA ADAYLAR ARASINDA

Alman yıldız, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamayınca Sarı-Kırmızılılar geri adım atmıştı. Leon Goretzka'nın Bayern Münih'te kalması beklenmiyor.

Özellikle Palhinha transferi sonrası 29 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmıştı. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü oyuncunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. Napoli'nin de ilgilendiği Goretzka, kalıp forma için savaşmak istediğini açıklamıştı.

YENİDEN CASEMIRO

Sambacı, 2 sezon geçirdiği Manchester United'da beklentilerin altında kaldı. Casemiro'nun bu yaz döneminde takımından ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

Sarı-Lacivertliler, daha önce de yıldız orta saha oyuncusuyla ilgilenmişti. 32 yaşındaki futbolcunun yeniden gündeme geldiği iddia edildi. (Takvim)