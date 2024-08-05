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Giriş Tarihi: 5.8.2024 08:22

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Maximin’i 11’e hazırlıyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Portekizli hoca, sol kanadı Fransız yıldıza emanet edecek. 27 yaşındaki futbolcu, Lille maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Antrenman eksiği olan En-Nesyri ise yedek soyunacak

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Maximin’i 11’e hazırlıyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Lugano engelini aşıp Lille ile eşleşen Fenerbahçe, Fransız rakibini de gözüne kestirdi. Yarınki mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Jose Mourinho'nun, yeni transferlerden Allan Saint- Maximin'i sol kanatta görevlendireceği öğrenildi. Portekizli hoca, kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve Lille kadrosuna da alınmayan Ryan Kent'i ise planlamasında düşünmüyor. Sağ kanatta Tadic'in takımdaki yerini alması beklenirken, En-Nesyri'nin ise yedek soyunma ihtimali oldukça yüksek. Mourinho'nun Faslı yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve idman eksiği nedeniyle kendisini oyunun gidişatına göre kullanacağını söylediği kaydedildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho, Maximin’i 11’e hazırlıyor
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