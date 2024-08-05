SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın son hedefi Sammie Szmodics!

Cim Bom'un listesine son giren isim ise İngiltere'den oldu. Championship ekiplerinden Blackburn'de görev yapan Sammie Szmodics ile Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü.

2 yıl daha kontratı bulunan İrlandalı futbolcu için 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis talep edildi. Galatasaray Yönetimi ise 28 yaşındaki futbolcuyu çok daha düşük bir rakama kadrosuna katmak istiyor.

Gelen haberlere göre yıldız oyuncunun, kiralanması da ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Fakat transferin, satın alma ile gerçekleşmesi halinde ise Aslan'ın, 7 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

