TRABZONSPOR HABERLERİ: Onuachu’da flaş gelişme! Forvet düğümü çözülüyor

Trabzonspor'un geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Fountas, takımdan ayrılacak. Abdullah Avcı'nın Ruzomberok karşılaşmaları hariç hazırlık maçlarında dahi süre vermediği Yunan futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Ülkesi Yunanistan'da bazı kulüplerle görüşen 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Tonio Teklic'in de kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Ayrıca Fırtına'nın genç isimlerine pek çok Anadolu kulübünden teklifler var. Paul Onuachu konusunda ise Southampton'dan Trabzonspor'a geri dönüş yapıldı. Aylardır uzlaşmaz bir tavır sergileyen ve 2.01'lik yıldıza başka teklif olmamasına rağmen 10 milyon Euro bonserviste direten İngiliz ekibi, Bordo-Mavili kulüple yeniden görüşmek istedi.

ONUACHU BASKI YAPIYOR

Trabzonspor, en son bonuslarla 7 milyon Euro'ya çıkarken, bu rakamın bir miktar daha artabileceği öğrenildi. Eğer Southampton beklenen indirimi yaparsa, tarafların orta noktada buluşması bekleniyor. Paul Onuachu'nun da kulübüne son virajda ciddi baskı yaptığı ve Trabzonspor'a gitme konusundaki ısrarını yinelediği belirtildi. Fırtına'da forvet düğümü hafta içinde çözülebilir. Southampton'ın kampa çağırdığı Onuachu, hazırlık maçlarında forma giymezken, ayrılık talebini hocasına da iletti. (Fanatik)