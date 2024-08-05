TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da gündem ayrılıklar

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferleri ile kadrosunu güçlendirirken eldeki oyuncularla ayrılıklar da kulübün ana gündeminde. Bordo-mavili takım, bazı futbolcuları daha fazla süre alarak gelişim sağlamaları için farklı takımlara kiralık olarak gönderirken bazı isimler ile yollarını ayırdı. Macaristan'ın Szeged şehrindeki kampa katılan Murat Cem Akpınar, Veysel Sönmezsoy, Zekeriya Berk Bulut, Kerem Şen ve Göktan Gürbüz ile devam edilmedi.

Takımdan ayrılan genç oyuncuların yeni takımlarına şöyle bir bakacak olursak liste şu şekilde oluştu:

Genç kaleci Hakan Aydın bir yıllığına Beykoz İshaklı Spor'a kiralandı. Bir diğer genç kaleci Kağan Moradaoğlu ise bonservisiyle Erzurumspor'a transfer oldu. Yunus Emre Köse bonservisiyle 52 Orduspor'a, Emirhan Zaman bonservisiyle 1461 Trabzon'a, Kadir Bakırtaş bonservisiyle Karşıyaka'ya, Hakan Yeşil bonservisiyle Pendikspor'a transfer oldu. Veysel Sönmezsoy ve Zekeriya Berk Bulut bir yıllığına Sebat Gençlik Spor'a kiralandı. Sönmezsoy geçen sezonu da Sebat Gençlik Spor'da geçirerek dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Murat Cem Akpınar bonservisiyle Sakaryaspor'a, Batuhan Kör bonservisiyle Vanspor'a, Kerem Baykuş ise bonservisiyle GMG Kastamonuspor'a transfer oldu.

Batuhan Kör ve Kerem Baykuş geçen sezonu 1461 Trabzon'da geçirirken, Murat Cem Akpınar ise yine Sakaryaspor forması giymişti. Kerem Şen bir yıllığına İstanbulspor'a kiralanırken, Emir Uzun bir yıllığına Beykoz İshaklı Spor'a kiralandı. Ognjen Bakic ise hiç süre almadan HNK Sibenik'in yolunu tuttu. Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Montasser Lahtimi'nin ise takım arayışları devam ediyor. Camianın büyük beklentisi olan Engin Poyraz Efe Yıldırım için Petrolul Ploiești, Göktan Gürbüz için Fatih Karagümrük, Salih Malkoçoğlu için ise Erzurumspor'un devreye girdiğini öğrendik. Bu oyuncular ile ilgili son kararı da yine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı verecek. (61 Saat)