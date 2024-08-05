Yeni Kartallar çok kaliteli!

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Galatasaray önünde farklı galibiyetle kazanılan Süper Kupa'nın çok sevindirici olduğunu söyledi. Günok, "Belki de kimsenin beklemediği bir skordu. Geçen sezonu kupayla kapatmıştık. Yeni sezona da gollü bir galibiyetle giriş yapmak takım adına çok önemli.Süper Kupa maçı da oynandı ve bitti. Taraftarlarımızı mutlu ettik ama artık lige dönüp oraya hazırlanmamız gerekiyor. Sadece güzel bir galibiyet, güzel bir anı ve tarihe geçecek bir skor bizim için" ifadelerini kullandı.Yeni transferler Ciro İmmobile, Rafa Silva ve Paulista'ya da değinen Mert, şöyle devam etti: "Yeni transferlerimiz çok kaliteli, onlarla ilgili bir şey söylememe gerek yok.Ben Milli Takım'dan sonra biraz geç katıldım takıma. Gördüğüm kadarıyla kamp çok güzel geçmişti. Tatildeyken hocamızla sürekli telefonda konuşuyorduk, aynı şekilde kaleci antrenörümüz ve takım arkadaşlarımla da irtibat halindeydim. Fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olduğumu söyleyemem, ilerleyen günlerde hem bireysel hem takım anlamında daha iyi olacağız."